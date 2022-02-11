Кострома, , 18:55 — REGNUM Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области объявил аукцион по продаже дома Калашникова, расположенного в центре Костромы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом Калашникова на Островского,9 в Костроме Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области

Вместе с двухэтажным зданием площадью 1,2 тысячи квадратных метров в лоте идёт земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Начальная цена составляет 50 млн рублей.

Дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Здание построено в 1791 году купцом Дмитрием Калашниковым. Позже им владел коллежский асессор (армейский чин, эквивалентный капитану) и по совместительству фармацевт Геслинг. При нем рядом с домом появился каменный флигель с мезонином и лабораторией, действовала аптека. Позже дом продавался купцам и мещанам, с 1905 года сдавался под офицерское собрание. До недавнего времени в здании располагалась глазная клиника.

В случае продажи собственник может распорядиться домом и участком по своему усмотрению, но с учетом статуса ОКН. Он будет обязан разработать проект реставрации и привести здание в порядок в течение 2 лет со дня подписания акта приема-передачи.