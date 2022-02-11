Владимир, 11 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последнюю неделю ковидом и респираторным вирусами стали чаще болеть учителя. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила исполняющая обязанности директора областного департамента образования Светлана Болтунова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

«Количество болеющих школьников и студентов за неделю не увеличилось — ориентировочно это 13% от общего числа учащихся. При этом фиксируется рост заболеваемости педагогических работников в регионе: если на 2 февраля на больничном находились 9% педагогов, то сегодня — уже 12%», — рассказала Болтунова.

В системе образования Владимирской области от коронавируса привиты 86% педагогических работников, вакцинация продолжается. Также в регионе началась иммунизация подростков от 12 до 17 лет.