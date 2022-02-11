Москва, 11 февраля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Работа по разработке новых технологий и материалов важна для снижения зависимости от импорта, заявил 11 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

После доклада вице-премьера Юрия Борисова, рассказавшего о старте новых проектов в сфере энергетики, глава правительства отметил, что эта работа важна «для снижения зависимости от импорта в чувствительных сферах, в том числе учитывая санкционные действия ряда стран».

«Ну и в целом для повышения конкурентоспособности российских компаний на глобальном рынке. Мы, конечно, рассчитываем, что новые технологии и материалы приведут к дополнительному синергетическом эффекту во многих отраслях экономики», — сказал Мишустин.