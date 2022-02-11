Саратов, 11 февраля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Саратовской области возбуждены три уголовных дела по фактам мошенничества при проведении работ по содержанию дорог в зимний период. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на данные ГУ МВД России по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная машина

По предварительным данным, неустановленные лица нескольких муниципальных учреждений в городах Саратов, Балаково и Энгельс не выполнили установленные контрактом обязательства и под предлогом проведения работ по содержанию дорог в зимний период, похитили принадлежащие муниципалитетам деньги. Размер ущерба устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году правоохранительные органы Саратовской области выявили факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 30 млн рублей, выделенных на участие в тренировочных сборах, проводимых в рамках спортивного мероприятия федерального уровня. Под подозрением оказался руководитель одной из региональных общественных организаций.

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