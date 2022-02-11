Владимир, , 16:24 — REGNUM Во Владимирской области за прошедшую неделю вдвое сократилось количество образовательных организаций, использующих формат дистанционного обучения. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные привела исполняющая обязанности директора областного департамента образования Светлана Болтунова.

За компьютером (сс) MadFishDigital

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По состоянию на 10 февраля из 365 общеобразовательных организаций Владимирской области 16 находятся на дистанте, 152 — работают в смешанном формате.

Из 472 дошкольных организаций 10 находятся на карантине, в 48 детских садах на него выведены отдельные группы. Из 35 учреждений среднего профобразования только одно полностью работает с использованием системы дистанционного обучения, все остальные используют смешанный формат. Также только одна из 99 организаций дополнительного образования перешла на дистант.