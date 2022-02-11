Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Белый дом выделит $7 млрд для помощи афганским беженцам, при этом не предоставляя «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доступ к этим средствам, сообщает 11 февраля Reuters.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Половина суммы останется в США на случай, если американские жертвы терроризма, включая родственников погибших во время терактов 11 сентября 2001 года, решат начать судебные разбирательства.

Отметим, что Конгресс оказывает давление на администрацию президента США Джо Байдена, требуя решить проблему экономического кризиса в Афганистане.

В ответ на требования конгрессменов, Байден 11 февраля подпишет указ, арестовывая собственность центрального банка Афганистана на территории США и требуя перевода средств на консолидированный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Напомним, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил доступ к военной технике и оборудованию на сумму около $85 млрд и биометрическим данным помогавших США афганцев.

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