11 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:51 — REGNUM В Южной Корее обсудили повышение удобства в общественном транспорте столицы.

Знак «Инвалид» Игорь Ивашевич

Согласно представителям мэрии Сеула, к 2025 году в целях обеспечения комфортного передвижения маломобильных групп населения все станции метро в столице Южной Кореи оборудуют лифтами, а городские автобусы заменят на низкопольные.

Известно, что соответствующее решение было принято после серии протестов в метро, организованных лицами с ограниченными возможностями.

Отмечается, что к 2025 году на всех 326 станциях установят как минимум один лифт, а также подготовят соответствующую инфраструктуру. По состоянию на февраль 2022 года лифтами оснащены 93,6% станций сеульского метрополитена.

Что касается низкопольных городских автобусов, то до конца текущего года их число будет увеличено до 511 единиц, а к 2025 году на 73 маршрутах появятся ещё 235 низкопольных автобусов.

Отмечается, что штат водителей специальных такси для инвалидов-колясочников также будет расширен до 100 человек.

«Мне кажется, что лифты нужны не только инвалидам, но пожилым людям и беременным», — пишет gpwl***.

«Если Вы хотели помочь другим, зачем причинять вред другим?!» — вопрошает bull***.

Станция Миасагориёк сеульского метро (сс) LERK

«А протесты, оказывается, работают!» — отмечает gkdm***.

«После этих протестов в метро, я испытываю отвращение к людям с ограниченными возможностями», — пишет lean***.

«Беспокоюсь, что в будущем это может вылиться в ещё какую-нибудь проблему», — предполагает leeg***.

«А почему никто не говорит о том, как будут наказаны участники протестов за то, что мешали все это время остальным?» — интересуется leek***.

«На некоторых станциях метро по-прежнему проходят акции протеста. Если так продолжится, то лучше совсем запретить им пользоваться общественным транспортом», — предлагает psal***.

«После таких протестов отношение к людям с ограниченными возможностями ухудшится. Просто сделайте уже для них все возможное, чтобы я смог спокойно ездить на работу в метро», — пишет tmek***.

«Давайте накажем участников протестов и не будем выполнять их требования!» — призывает xegd***.

«Если вы прислушаетесь к ним и сделаете то, что они хотят, то в будущем они сядут вам на шею и продолжат выдвигать требования», — предполагает vlxj***.

Сеульский метрополитен (сс) Ian Muttoo

«Мы как опаздывали на работу из-за них, так и будем, поэтому не стоит слушать радикалов», — пишет judy***.

«Вы прислушиваетесь ко всем, кто проводит незаконные протесты?» — интересуется dlwo***.

«Нельзя это терпеть! Протестующие — преступники, нарушающие общественный порядок», — пишет joyw***.

«Да, давайте в следующий раз каждому купим автомобиль, когда они вновь протестовать выйдут», — предлагает love***.