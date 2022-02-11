Москва, , 16:20 — REGNUM Если пандемия продолжит идти на спад, то дисбалансы на мировом рынке будут смягчаться, а стало быть, немонетарные факторы инфляции будут играть все менее значимую роль, чем раньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

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«Пандемия идет на спад. А значит, дисбалансы на мировом рынке будут смягчаться, и немонетарные факторы инфляции будут играть менее значимую роль, чем раньше. Но точно предсказать здесь ничего нельзя. В свое время мы видели ключевую ставку и в 17%. В самом худшем сценарии он (ЦБ РФ — прим. ИА REGNUM) может вернуться к ней. Это зависит от санкций, «Северного потока — 2». Факторов так много, и они настолько непредсказуемы, что сам ЦБ РФ принимает решения, ориентируясь исключительно на краткосрочные горизонты, — сказал Комолов. — И сама Набиуллина не знает, какой будет ставка через полгода. Так что теоретически 10-процентная ставка вполне возможна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов назвал повышение ключевой ставки ЦБ РФ не совсем полезным шагом для российской экономики.

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