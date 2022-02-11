Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Новые люди» Дмитрий Панов предложил региональному управлению Роспотребнадзора продлить режим работы ночных заведений до 2:00. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе городского парламента.

Бар на Думской Дарья Драй © ИА REGNUM

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Дмитрий Панов направил обращение к руководителю управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой с предложением разрешить ночным заведениям работать не до 23:00, как разрешено сейчас, а до 2:00 — при соблюдении всех антиковидных ограничений и предписаний.

В качестве аргумента о необходимости смягчить действующий «комендантский час» Дмитрий Панов привёл статистику местных рестораторов. По их подсчётам, трафик посетителей за январь-февраль 2022 года сократился на 30−70%. Мера по изменению допустимого режима работы, по мнению депутата, позволит сократить образовавшиеся потери и уберечь заведения от возможного банкротства.

Напомним, на сегодняшний день в Петербурге действует ограничение на режим работы ночных заведений с 23:00 до 6:00. На необходимость в ослаблении этого режима обращали многие рестораторы города и специалисты.

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