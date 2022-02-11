Москва, 11 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ — это не совсем полезный шаг для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Это не совсем полезный шаг. Монетарный фактор инфляции в РФ присутствует, но складывается впечатление, что Банк России игнорирует другие факторы и концентрируется на самом простом инструменте, — сказал Комолов. — В этом смысле возможности ЦБ РФ ограничены — он не может влиять на монопольное положение российских компаний, на динамику импорта. Он находится в русле общегосударственной экономической политики, которая сама порождает инфляцию. И чтобы ее чуть-чуть смягчить, ЦБ РФ прибегает к самому простому инструменту, который у него есть. Но экономике РФ нужен комплексный подход, который противоречит интересам российских олигархов. И в конечном счете российское государство, понимая, что нужно делать, не будет прибегать к мерам, которые действительно могли бы сдержать инфляцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что как бы ни росла ключевая ставка Банка России, инфляция будет съедать накопления жителей РФ.