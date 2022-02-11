Кетченеровский район, , 16:17 — REGNUM Жертвами ДТП с грузовиком на трассе Р-22 «Каспий» стали жители Калмыкии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД России 11 февраля.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Погибшие легкового автомобиля — жители Калмыкии, водитель «КамАЗа» — 43-летний житель Дагестана», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Кетченеровском районе Калмыкии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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