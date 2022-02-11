Москва, 11 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Как бы ни росла ключевая ставка Банка России, инфляция будет съедать накопления жителей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов, отвечая на вопрос о том, усилится ли приток средств населения на банковские депозиты после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5%.

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«Было бы что сохранять! Какой бы привлекательной ни была процентная ставка, у большинства наших соотечественников нет возможности откладывать что-то на завтрашний день, — констатировал Комолов. — У них либо слишком низкая заработная плата, чтобы делать сбережения, либо текущие потребности очень велики и возможности откладывать большие суммы в банк ограничены. Как бы ни повышалась процентная ставка, процент по депозиту будет ниже, чем уровень реальной инфляции. То есть той инфляции, которая актуальна для большинства наших потребителей. Это продуктовая инфляция, динамика цен на медикаменты, строительные материалы и прочее. И инфляция, невзирая на рост ставки ЦБ РФ, будет съедать эти накопления, уменьшать реальные доходы населения и провоцировать социальное расслоение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ вырастут ставки по облигациям, которые выпускают крупные российские эмитенты.