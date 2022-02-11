Москва, 11 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ вырастут ставки по облигациям, которые выпускают крупные российские эмитенты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

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«Очевидно, что повышение ключевой ставки повлечет за собой повышение стоимости кредита. Кроме того, вслед за повышением ключевой ставки вырастут ставки по облигациям, которые выпускают крупные российские эмитенты. Соответственно, если вырастет ставка по облигациям, то значит, вырастет стоимость заемного капитала, что повысит издержки всех инвесторов, которые привлекают капитал под какие-то проекты, — сказал Комолов. — Это обстоятельство следует иметь в виду и российским физическим лицам, которые используют облигации в качестве инструмента, альтернативного депозитам».

Как пояснил экономист, если ЦБ РФ повышает ставку, то это влечет за собой снижение курсовой стоимости тех облигаций, которые были эмитированы ранее.

«В этом случае, если у человека на руках есть облигации под 6%, а теперь с повышением ключевой ставки выпускаются облигации уже с 7-процентным купоном, то старые шестипроцентные облигации дешевеют, — сказал Комолов. — И возможно, что физлицу придется продавать их по цене ниже номинала, если он рассчитывал продать их раньше, чем истечет срок, прописанный в самой облигации. Так что в этом случае некоторая часть домохозяйств потеряет деньги, если они планировали гасить свои облигации раньше срока».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, как инфляция в РФ отреагирует на повышение ключевой ставки ЦБ РФ.