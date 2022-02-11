Волгоград, , 16:32 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении заместителя начальника по тыловому обеспечению одного из исправительных учреждений Волгоградской области. Мужчина подозревается в том, что он подменил двигатель служебного автомобиля, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Колония Антон Самарский

По предварительным данным следствия, 43-летний сотрудник снял с автомобиля, стоящего на балансе учреждения, двигатель и заменил его более дешёвым аналогом. Похищенную запчасть подозреваемый установил на личную машину.

Оперативное сопровождение уголовного дела оказывается сотрудниками регионального УФСБ. Следствие также проверит законность и иной служебной деятельности подозреваемого.