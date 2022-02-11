Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга задержали группу подозреваемых в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Их преступными услугами воспользовались более 14 тыс. мигрантов. Об этом 11 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, криминальный бизнес существовал с мая 2018 года. Организованная группа состояла из пяти человек, среди которых — гражданин одной из стран дальнего зарубежья. Как считают в полиции, злоумышленники находили в Санкт-Петербурге как вновь прибывших, так и уже проживающих в городе иностранцев и за денежное вознаграждение предлагали им оформить документы, необходимые для постановки на миграционный учет.

«Их убеждали, что всё будет сделано в рамках закона, однако на самом деле в подразделения по вопросам миграции подавались документы с заведомо ложными сведениями о принимающей стороне, месте работы и пребывания. Для этого оформлялись фиктивные уведомления и трудовые договоры с фирмами-однодневками, которые на самом деле никакой деятельности не осуществляли», — пояснила Волк.

По данным следствия, криминальными услугами участников организованной группы воспользовалось более 14 тыс. иностранных граждан. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Уже проведены обыски и задержаны подозреваемые. Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — в виде запрета определенных действий и одной — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.