Москва, , 16:14 — REGNUM В России в 2021 году началась реализация ряда знаковых проектов в сфере СПГ, сообщил 11 февраля вице-премьер Юрий Борисов на совещании в правительстве.

Ямал СПГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2021 году удалось начать реализацию нескольких знаковых проектов. Технологическую готовность наших компаний и актуальность выпускаемых ими решений подтверждает российская технология среднетоннажного производства СПГ «Арктический каскад», реализуемая преимущественно на российском оборудовании в рамках четвёртой линии «Ямал-СПГ». В прошлом году начата реализация проектов по созданию комплекса по крупнотоннажному сжижению природного газа в посёлке Усть-Луга», — сказал Борисов.

Он пояснил, что в рамках данного проекта заключены предварительные договорённости с «Газпромом» по поставке ключевого оборудования, при этом большая часть его ещё разрабатывается.

Также вице-премьер рассказал о первых испытаниях насоса СПГ производства ОКБМ Африкантова.