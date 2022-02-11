Москва, , 16:13 — REGNUM Ключевая ставка повышена 11 февраля до 9,50% годовых, сообщили в пресс-службе Банка России.

Повышение процентной ставки Pixabay.com

«Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 г. принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что инфляция «складывается значительно выше октябрьского прогноза» ЦБ РФ. В целом «баланс рисков для инфляции ещё больше сместился в сторону проинфляционных».

Регулятор напоминает, что его целью является возвращение инфляции к четырём процентам. Ожидается, что в этом году годовая инфляция снизится до пяти-шести процентов, а к четырём процентам вернётся к середине 2023 года.

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