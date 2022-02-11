Москва, 11 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Судостроительный комплекс «Звезда» получил заказ на 15 судов-газовозов, и также на суда вспомогательного флота. Об этом 11 февраля сообщил вице-премьер Юрий Борисов на совещании в правительстве.

Navy.mil СПГ-танкер

«СПГ является драйвером для отечественного судостроения. ССК «Звезда на Дальнем Востоке в Большом Камне получил заказ уже на 15 судов-газовозов и на большое количество судов вспомогательного флота общей суммой более 350 млрд рублей», — сказал Борисов.

По его словам, реализация проекта направлена на обеспечение национальной безопасности страны и сокращение зависимости от импорта по технологичным решениям в сфере ТЭК.