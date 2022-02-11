Москва, 11 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Повышение Центральным банком (ЦБ) России показателя ключевой ставки на 1% до 9,5% не сможет сильно сказаться на экономике страны. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Процентная ставка

Связано это с невысокими темпами роста российской экономики, отмечает эксперт. По его мнению, повышение ставки не окажет сильного влияния и на благосостояние граждан.

«Слишком высокого влияния ждать не стоит. Понятно, что это несколько увеличит стоимость кредитов, но и депозитов тоже. В настоящее время большая часть крупного российского бизнеса в росте кредитования не заинтересована, граждане имеют высокую кредитную нагрузку и для повышения её потенциала нет, поэтому влияние от повышения ставки в текущих условиях будет невелико и скажется оно в основном на темпах инфляции», — спрогнозировал Хестанов.