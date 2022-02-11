Элиста, , 16:04 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован 401 случай заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 253 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 11 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ковидных госпиталях лечение получают 473 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Из них 16 человек остаются в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 42 743 носителя коронавируса. Вылечились 35 104 ковид-пациента. Справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли 798 человек.

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