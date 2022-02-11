Джакарта, 11 февраля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна намерена к 2025 году сократить количество пластиковых отходов в море на 70%, сообщает Kompas.

MonicaVolpin Пластик

«Мы намерены сократить количество морских пластиковых отходов на 70% к 2025 году», — заявил глава индонезийского государства.

Индонезия взяла на себя обязательство достичь целевого показателя морских заповедных зон площадью 32,5 млн га к 2030 году. К 2021 году Индонезии удалось достичь площади 28,1 млн га.

Индонезия поставила цель восстановить 600 000 гектаров мангровых зарослей к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы пять стран подписали с Индонезией договор о покупке военной техники.