Иваново, 11 февраля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Автобус ПАЗ с пассажирами попал в автоаварию в Ивановской области днём 11 февраля, об этом сообщается на странице УМВД по Ивановской области в «Вконтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на автодороге «Плес — Приволжск». По предварительным данным, водитель автобуса не дорогу легковому автомобилю Chevrolet, в результате произошло столкновение.

На момент аварии в автобусе находились пять пассажиров. Одну женщину осматривают медики на предмет травм, другой информации о пострадавших не поступало.

Отметим, с 11 по 13 февраля на дорогах Ивановской области проходят массовые проверки и рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.