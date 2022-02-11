Гатчина, Ленинградская область, 11 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Главного инженера АО «Бумажная фабрика «Коммунар», который не проконтролировал уборку территории от снега и льда, в результате чего от упавшей на голову льдины погиб рабочий, отстранят от исполнения служебных обязанностей. Ранее ему предъявили обвинение. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.

Пресс-служба СУ СК по Ленобласти. Момент падения глыбы льда на рабочего.

«Следственным органом направлено ходатайство в суд об отстранении от должности главного инженера АО «Бумажная фабрика «Коммунар», обвиняемого в нарушении правил охраны труда, в результате которого погиб рабочий», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел 7 февраля на территории фабрики «Коммунар» в Гатчинском районе. На голову 63-летнего рабочего предприятия с крыши козырька упала наледь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Этому должностному лицу уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следствием установлено, что главный инженер АО является ответственным за надлежащее и своевременное проведение работ по обслуживанию зданий и сооружений, в том числе в зимний период. Однако он не организовал их выполнение, что повлекло наступление смерти работника.