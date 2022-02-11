Бишкек, , 16:03 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии рассмотрел уголовное дело, возбужденное против бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева, обвиненного в коррупции.

Флаг Киргизии Nicolas Raymond

Судебный орган признал экс-чиновника виновным и приговорил его к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов (229 тысяч рублей) в доход государства.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня 2021 года госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал бывшего первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева по подозрению в коррупции.

По версии следствия, Сарпашев вступил в сговор с высшим политическим руководством страны и представителями компании «Центерра», и лоббировал интересы канадского инвестора, разрабатывающего золоторудное месторождение «Кумтор».

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