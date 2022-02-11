Кишинёв, , 16:02 — REGNUM Путь Молдавии в Европу пройдёт через Румынию. Об этом 11 февраля заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица на совместном совещании с правительством Румынии.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

В ходе встречи стороны договорились о ремонте моста через пограничную реку Прут, а также о снижении румынским оператором тарифов на роуминг для жителей Молдавии. Также Будапешт выделит €100 млн на развитие регионов.

«Мы пообещали, что построим новые физические и виртуальные мосты между двумя берегами Прута, и мы держим свое слово. Наша дорога в Европу проходит через Румынию», — сказала Гаврилица.

Стоит отметить, что в январе — феврале 2022 года в Молдавии провели соцопрос. Жителей спросили, как бы они проголосовали, если бы был референдум о присоединении к Румынии. Поддержали идею 34,4% опрошенных, против были 49,6%.

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