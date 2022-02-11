Москва, , 16:00 — REGNUM Западные страны увиливают от ответа на послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по вопросу о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности. Об этом в комментарии, опубликованном на сайте российского МИД, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«Это обозначает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счёт», — пояснила дипломат.

По этой причине, подчеркнула Захарова, российская сторона не может принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Так она назвала письменную реакцию генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы европейской дипломатии Жозеппа Борреля на послание РФ.

«Предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных «документах» нет. Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности», — сказала Захарова.

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«Нам пишут Йенс Столтенберг и Жозепп Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе», — заявила представитель МИД РФ.

Захарова добавил, что Россия ждёт «развернутой реакции на поставленный вопрос от каждого адресата».

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Как сообщало ИА REGNUM, в тексте послания главы МИД РФ Сергея Лавров по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января главам 37 внешнеполитических ведомств (США, Канады и ряда европейских стран), отмечено, что «смысл договорённостей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо её нет ни для кого». И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического «эксклюзивного» клуба, подчеркнул российский министр.