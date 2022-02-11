Саратов, 11 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Саратовской области в выходные дни, 12−13 февраля, ожидается облачная, временами пасмурная погода, осадки в виде мокрого снега различной интенсивности, из-за усиления ветра — непродолжительные метели. Об этом сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Илья Бесхлебный Гололед

В субботу, 12 февраля, ожидаются снег, мокрый снег, переходящий в дождь. В отдельный районах области прогнозируется сильный снег. Ветер западный 5−10 м/с, порывами до 17 м/с. Температура воздуха составит +1…—4 °C, при прояснении до минус 9 градусов. Местами возможен туман видимостью 500 метров и менее, гололед, налипание мокрого снега, метель.

В воскресенье, 13 февраля, на погоду в регионе будет влиять антициклон, осадки прекратятся. Температура воздуха понизится в ночные часы до —4…—9 °C, при прояснении до —16 °C, днем около —8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Саратове от падения снега с крыши дома №16 по улице Международной пострадал 46-летний мужчина.

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