Киев, , 15:57 — REGNUM Слова президента США Джо Байдена, ранее призвавшего американских граждан покинуть территорию Украины, прокомментировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его слова 11 февраля приводит LIGA.net.

Дмитрий Кулеба Kmu.gov.ua

Как отметил украинский министр иностранных дел, такие заявления американского лидера, по его мнению, не говорят о том, что ситуация вокруг Украины радикальным образом изменилась.

«Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США. Они уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей работников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о радикальной смене ситуации», — сказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден призвал граждан США незамедлительно покинуть территорию Украины, так как ситуация в этой стране, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.