Москва, 11 февраля 2022, 15:59 — REGNUM Решение Центрального банка (ЦБ) России повысить ключевую ставку было ожидаемо. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.
По словам эксперта, повышение ставки сразу на 1% с 8,5% до 9,5% тоже не стало сюрпризом. Основной причиной же такого решения стало два фактора.
«Сочетание двух факторов: высокая динамика инфляции — инфляция не только заметно выше целевого уровня, но и темп роста высокий, а ещё это превентивное действия в связи с ожидаемым повышением ставки ФРС, что способствует укреплению доллара к другим валютам. В этих условиях такая предосторожность выглядит разумной», — сказал Хестанов.
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