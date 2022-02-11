Москва, 11 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Решение Центрального банка (ЦБ) России повысить ключевую ставку было ожидаемо. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Pixabay.com Повышение процентной ставки

По словам эксперта, повышение ставки сразу на 1% с 8,5% до 9,5% тоже не стало сюрпризом. Основной причиной же такого решения стало два фактора.

«Сочетание двух факторов: высокая динамика инфляции — инфляция не только заметно выше целевого уровня, но и темп роста высокий, а ещё это превентивное действия в связи с ожидаемым повышением ставки ФРС, что способствует укреплению доллара к другим валютам. В этих условиях такая предосторожность выглядит разумной», — сказал Хестанов.