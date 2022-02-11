Салехард, , 15:56 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 11 февраля за сутки госпитализировано 112 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 735 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Выздоровел за сутки 801 ямалец. Заразились коронавирусом 2532 человека — на 1451 человек больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 96 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 11 февраля зарегистрировано 95 450 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 68 122 человек, 996 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале госпитализировано с COVID-19 около сотни человек