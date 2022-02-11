София, , 15:56 — REGNUM В Софии, Сливене и нескольких других крупных городах Болгарии правоохранители пресекли деятельность двух организаций, предположительно занимавшихся производством и распространением сильнодействующих наркотиков. Об этом 11 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Арест Connor Tarter

По версии следствия, члены обеих структур в течение нескольких лет производили синтетические наркотические средства и распространяли их через местные аптечные сети и курьерские службы, а также в ресторанах и ночных клубах.

Сообщается о задержании четырех человек, десятки подозреваемых были объявлены в розыск. Если вина задержанных лиц будет доказана, им грозит до 10 лет тюремного заключения.