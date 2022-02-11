Майкоп, 11 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Адыгее готовится к открытию мечеть в ауле Кошехабль. Здание, рассчитанное на одновременное присутствие около тысячи верующих, построено на средства мецената при поддержке Духовного управления мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края.

Matthias Rhomberg Мечеть

Как рассказали в ДУМ, в новом помещении мечети будут проводиться не только ежедневные пятикратные молитвы и пятничный намаз, но и занятия по основам ислама и чтению Корана, уроки и лекций для прихожан. Открытие новой мечети планируется приурочить к 1 апреля 2022 года, когда, по расчетам, начнется священный месяц Рамадан.

Ранее сообщалось, что первый камень в основание новой мечети был заложен в 2018 году. Здание с двумя минаретами высотой 30 метров облицовано белым камнем.