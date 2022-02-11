Сочи, Краснодарский край, , 15:54 — REGNUM Традиционная зимняя гонка «Лыжня Кубани» состоится в Сочи, несмотря на пандемию, 12 февраля. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, состязания организуют на базе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура».

Лыжник Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гонка будет проводиться на двух дистанциях — в пять километров для юношей и девушек 2004 года рождения и моложе и в десять километров для жителей старших возрастов. Заявки на участие уже подали более 270 человек.

«Лыжня Кубани» является этапом открытой Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России», которую последние 40 лет.