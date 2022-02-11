Ярославль, 11 февраля 2022, 16:20 — REGNUM Акционерное общество «Ярославское АТП», принадлежащее региональному правительству, пытаются спасти от банкротства с помощью бюджетных средств. Об этом стало известно на заседании бюджетного комитета Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Автотранспортное предприятие, обслуживающее 29 пригородных и межрайонных маршрутов, задолжало 96 млн рублей за топливо и уплату налогов. Правительство региона приняло решение закрыть долги, чтобы избежать возможного банкротства. «Ярославское АТП» получит около 100 млн рублей из областного бюджета.
Немалую роль в снижении финансовых показателей предприятия сыграло снижение пассажиропотока в пандемию коронавируса и перераспределение рынка транспортных услуг.
Также Долгов отметил, что предприятие получило льготные кредиты в рамках государственной программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей. Однако, покрыть все убытки с помощью этих средств не получилось. Правительство Ярославской области намерено поддерживать АТП деньгами и в будущем.