Ярославль, 11 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Акционерное общество «Ярославское АТП», принадлежащее региональному правительству, пытаются спасти от банкротства с помощью бюджетных средств. Об этом стало известно на заседании бюджетного комитета Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Ярославские АТП

Автотранспортное предприятие, обслуживающее 29 пригородных и межрайонных маршрутов, задолжало 96 млн рублей за топливо и уплату налогов. Правительство региона приняло решение закрыть долги, чтобы избежать возможного банкротства. «Ярославское АТП» получит около 100 млн рублей из областного бюджета.

Немалую роль в снижении финансовых показателей предприятия сыграло снижение пассажиропотока в пандемию коронавируса и перераспределение рынка транспортных услуг.

«До 2018 года предприятие было безубыточным. Перераспределение рынка транспортных услуг. Они теперь торгуются по 44-му федеральному закону, снижение пассажиропотока в 2020 и 2021 году из-за ковидной ситуации тоже является причиной. Правительство не сегодня готовило это решение, в течение всех этих лет мы осуществляли контроль за деятельностью этого предприятия. И сейчас мы можем считать это мерами по оздоровлению финансового состояния предприятия», — сказал на заседании бюджетного комитета Ярославской областной думы 11 февраля директор регионального департамента финансов Алексей Долгов.

Также Долгов отметил, что предприятие получило льготные кредиты в рамках государственной программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей. Однако, покрыть все убытки с помощью этих средств не получилось. Правительство Ярославской области намерено поддерживать АТП деньгами и в будущем.