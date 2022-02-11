Москва, , 18:47 — REGNUM Вероятность войны в Европе далеко не нулевая, даже при договорённостях РФ и США. Об этом 11 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Моторола Andrew Butko

«Вероятность начала операции ВСУ против Донбасса далека от нулевой», — заявил эксперт.

По мнению политолога, у части американского истеблишмента также есть желание проверить Россию на прочность в региональном конфликте, без использования ядерных вооружений.

Такой конфликт может дать повод для введения новых антироссийских санкций, призвать к единому мнению стран НАТО в отношении России.

Александр Дудчак «Ружье, висящее на стене в первом акте, как известно, должно выстрелить. А, если по ходу пьесы помощники режиссера развешивают всё больше и больше ружей, то вероятность случайного выстрела с серьезными последствиями растет. И даже, если Байден с Путиным договорятся о мирном разрешении ситуации, созданной Западом, то может найтись третья сила, пожелавшая половить рыбу в мутной воде».

Напомним, что по информации главы СВР РФ Сергея Нарышкина, Украина полным ходом готовится к боевым действиям.