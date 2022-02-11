Саранск, , 15:53 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 223 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 40 853 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 49 350 случаев заражения коронавирусом, из них 649 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1197 человек, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались также четыре человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 93 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 139 пациентов. В ковид-центрах республики лечение получали 1072 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

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