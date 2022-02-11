Самара, , 16:00 — REGNUM Процесс оздоровления территории бывшего Средневолжского завода химикатов намерены начать в текущем году в Самарской области. Об этом 11 февраля сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на совещании с руководством областного министерства промышленности и торговли.

Загрязнение

На территории бывшего ОАО «СВЗХ» (263 га) в Чапаевске расположены пустующие здания, шламоотстойники и шламонакопители, использовавшиеся ранее при производстве химических ядохимикатов, удобрений, а также продукции оборонного назначения.

После закрытия производства химикатов на этой территории остались объекты, участки почвы, которые являются очагами загрязнения солями тяжелых металлов, ртутью, мышьяком, а также стойкими органическими загрязнителями.

Отмечается, что на этой территории были проведены инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, отобраны более 2,4 тысячи проб, проведено свыше семи тысяч биологических и химико-аналитических исследований.

После этого был подготовлен проект рекультивации, который предусматривает создание санитарной зоны, производственной зоны с комплексом установок термообезвреживания и вспомогательными сооружениями для безопасной рекультивации территории бывшего предприятия.

Отмечается, что самым крупным источником химической опасности является шламоотстойник, находящийся около русла реки Чапаевки. Он содержит отходы первого и второго классов опасности. С этого объекта в первую очередь и начнутся работы по изоляции шламоотстойника.

«Объекты накопленного экологического вреда занимают особое место в списке вопросов, связанных с охраной окружающей среды. На территории Средневолжского завода химикатов в Чапаевске проблемы копились с 1912 года, с момента основания предприятия. Мы подготовили проект работ по изоляции опасного объекта, получили положительные заключения государственной экспертизы, выиграли конкурс Минприроды России на первый этап рекультивации и в этом году начинаем процесс оздоровления территории СВЗХ», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Председатель правительства Самарской области поручил министерству в короткие сроки завершить подготовку пакета документов для проведения процедуры электронных торгов и заключить госконтракт на исполнение работ.