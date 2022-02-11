Киев, , 16:03 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал, как в 2014 году распорядился вывезти наличные деньги и золото из Крыма, вступившего в состав России. Об этом он заявил 11 февраля на судебном заседании, которое транслировалось на канале суда в YouTube.

Петр Порошенко Gov.ua

По словам Порошенко, он дал в то время главе национального банка Валерии Гонтаревой, главе МВД Арсену Авакову и главе СБУ Василию Грицаку «указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения» с полуостровом.

«Более того, я по этому поводу звонил [президенту России Владимиру] Путину, и это было в 2014 году», — сказал бывший украинский лидер.

Он уточнил, что говорит о 4 млрд гривен, что соответствует примерно $145 млн, а также о золоте и об активах украинского национального банка. Если бы эти средства не вывезли из Крыма, считает Порошенко, они оказались бы в Донецке.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля суд в Киеве приступил к рассмотрению апелляционных жалоб защиты и прокуратуры на меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства. Бывшего президента Украины обвиняют в госизмене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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