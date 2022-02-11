Киев, , 15:49 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют никаких наступательных действий в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Никаких наступательных действий Украина не планирует, никакие провокации нам не нужны», — сказал он в Харькове, трансляция выступления транслировалась на странице ведомства в Facebook.

Кулеба добавил, что Киев не стремится к эскалации и находится «в позиции защиты».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в случае, если власти Украины развяжут против республик Донбасса полномасштабную агрессию, Россия может принять решение о помощи республикам.

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