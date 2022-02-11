Екатеринбург, 11 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Режевском районе Свердловской области собственнику земли назначили штраф за повторное нарушение предписания. Об этом сообщили в пресс-службе областного Россельхознадзора.

Fas.gov.ru Штраф

В ходе проверки в ноябре 2021 года был выявлен ряд нарушений. Собственник не удалил сорняки с участка. Кроме того, он не провел агротехнические работы и не ввел земли в сельскохозяйственный оборот.

За повторное неисполнение предписания сотрудников Россельхознадзора свердловчанин получил административное наказание. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.