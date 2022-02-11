Гатчина, Ленинградская область, 11 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на автомобильной дороге Мины-Новинка в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП

ДТП произошло в 11:00 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с внедорожником Mitsubish L200 под управлением 48-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель — мужчина, данные устанавливаются и пассажир — мужчина, данные также устанавливаются автомобиля Mitsubishi Lancer погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в полиции.