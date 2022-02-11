Москва, , 15:48 — REGNUM Ряд экспертов уже обвинили Минэкономразвития России в том, что стратегия министерства снижения углеродного следа в России является недостаточно амбициозной, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Зеленая энергетика

«Фактическое сокращение выбросов предполагается начать лишь с 2030 года, а основной эффект планируется достичь за счет роста поглощения углерода лесами.

Но по сути, Россия в данной тематике лишь соблюдает политес, не вступая в открытую конфронтацию. Даже это делается исключительно для того, чтобы не давать повода натравить на Россию общественное мнение и зеленых экстремистов.

По факту же для России вся эта кампания не очень актуальна. Во-первых, антропогенный характер потепления никем реально не доказан.

Во-вторых, для нашей страны с её суровым климатом некоторое потепление мирового климата, скорее, выгодно (за вычетом отдельных нюансов).

В-третьих, если Запад продолжит курс на снижение потребления угля и мазута, это и без того станет ударом нефтяной и угольной отраслей, а их продукция подешевеет.

Если же ещё и внутреннее потребление их будет сокращаться, страна столкнется с серьезными экономическими потерями.

Впрочем, нет никакой гарантии, что нынешняя углеродная истерия продержится в мире до середины века.

С одной стороны, могут возникнуть более серьезные проблемы, с другой — технический прогресс, в частности, расширение использования водорода, может запустить процессы модернизации.

Эти процессы сделают нерентабильными все расходы на ветряную и солнечную энергетику, равно как и внедрение электромобилей.

У Минэкономразвития есть свои задачи — в частности, обеспечение экономического роста. А демонстрация лояльности мировым трендам — это декоративная задача», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития Российской Федерации разработало план реализации низкоуглеродной стратегии.

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