Ярославль, , 15:46 — REGNUM АО «Управдом Ленинского района» взыскал с Фонда содействия капитальному ремонту Ярославской области 47 тысяч рублей — проценты за пользование чужими деньгами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Арбитражного суда Ярославской области от 9 февраля.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

С подобной ситуацией столкнулись многие ярославцы. Жители дома на улице Некрасова приняли решение перейти на специальный счёт, что даёт возможность самим распоряжаться деньгами, собранными на капремонт.

Трижды в 2019 и 2020 годах жители проводили общее собрание, готовили документы и направляли их в фонд капремонта. Трижды фонд отказывал им — якобы в документах были ошибки.

Устав от бюрократических проволочек, жительница дома обратилась в суд, который встал на сторону людей.

«Суд обязал Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу перечислить средства фонда капитального ремонта, собранные за счет взносов собственников помещений многоквартирного дома № 43/32 по ул. Некрасова г. Ярославля, на специальный счет», — говорится в решении арбитражного суда.

Однако и решение суда, вынесенное 3 декабря 2020 года, ярославский фонд капремонта вовремя не исполнил. Деньги на специальный счёт были перечислены только в марте и апреле следующего года. Естественно, всё это время жители не могли сделать капремонт своего дома.

Владельцем спецсчёта является управляющая компания, именно она и обратилась в арбитраж, посчитав, что фонд незаконно пользовался деньгами жителей, следовательно, должен заплатить проценты за использование средств. Суд поддержал эту позицию.

Фонд должен будет заплатить проценты, а также компенсировать госпошлину. Отметим, что ранее руководство ярославского фонда заявляло, что массовый переход жителей на спецсчета подрывает финансовую стабильность фонда. Жители в ответ заявляли, что не доверяют фонду и хотят самостоятельно пользоваться своими деньгами.

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