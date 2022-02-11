Бишкек, , 15:45 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали бывшего депутата республиканского парламента Алиярбека Абжалиева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности сегодня, 11 февраля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Поводом для задержания послужило обращение в ГКНБ предпринимателя, который заявил о том, что Абажалиев, будучи членом законодательного собрания страны, использовал своё должностное положение и обманул его, причинив ущерб в размере $2 млн (149,5 млн рублей).

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По версии следствия, в ходе проверки озвученные потерпевшим факты мошенничества нашли свое подтверждение. В отношении экс-парламентария возбудили уголовное дело.

Абжалиеву предъявлено обвинение в мошенничестве, и 10 февраля Первомайский районный суд киргизской столицы избрал для него в качестве меры пресечения заключение под стражу на период следствия.

Отмечается, что задержанный Алиярбек Абжалиев является сватом бывшего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

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