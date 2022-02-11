Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Новый информационный ресурс позволит жителям Санкт-Петербурга узнать, как выглядела карта города c начала XVIII века до середины XX века. О запуске топонимического портала 11 февраля сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург с вертолёта

Помимо карт планировки Петербурга пользователи могут также узнать о происхождении различных городских объектов. Среди них мосты, тоннели, острова, кладбища, станции метрополитена и другие. На сегодняшний день на сайте пока представлена информация не о всех объектах, данные постепенно добавляются.

«Уникальный ресурс (http://toponimika.spb.ru/) рассказывает не только обо всем, что связано с городскими названиями, но и представляет историю развития Северной столицы», — отметил Борис Пиотровский.

Портал станет полезным как для любителей, интересующихся историей города, так и для профильных экспертов, студентов, изучающих топонимику Петербурга. На сайте также есть форум, который, например, позволяет задать интересующий вопрос и получить на него ответ.

Над разработкой сервиса работали специалисты института культурных программ, участие также принимала топонимической комиссии Петербурга.