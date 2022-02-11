Калуга, , 16:01 — REGNUM В Калужской области в период с 2 по 9 февраля в продовольственных магазинах отмечалось увеличение цен на печенье — на 0,9%, масло сливочное — на 0,4%, фрукты и овощи. Об этом 11 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Молочные продукты Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Калуге к концу января среди соседних областных центров наблюдались максимальные цены на сосиски, сардельки, сыры, молоко питьевое пастеризованное, лук репчатый. Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

По информации Калугастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за январь 2022 года по отношению к декабрю 2021 года составил 102%. Повысились в течение месяца цены на плодоовощную продукцию, включая картофель — на 8,3%, масло и жиры, мороженое — на 4%, чай, кофе, какао — на 3,9%, сахар — на 3,6%, муку — на 3,3%.

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