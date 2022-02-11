Брюссель, , 15:42 — REGNUM Страны — члены Европейского союза утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

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«Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине размером в €1,2 млрд», — цитирует ТАСС тескт документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия одобрила выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. Также она призвала Европарламент и Совет Евросоюза максимально возможно быстро одобрить это решение для того, чтобы ЕК в самые короткие сроки могла перевести Киеву первый транш по этому кредиту в размере €600 млн.

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Напомним, с 2017 года Евросоюз оказал Украине финансовую помощь более чем на 17 млрд евро.

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