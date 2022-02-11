Джакарта, 11 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В последние годы пять стран подписали с Индонезией договор о покупке военной техники, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Индонезии

Ранее Индонезия согласилась приобрести у Франции 42 истребителя Rafale и две подводные лодки класса Scorpene.

До этого Южная Корея получила от Индонезии заказ на шесть учебно-тренировочных самолетов Т-50 на сумму $240 млн. Южная Корея отправит самолеты в Индонезию поэтапно с 16 декабря 2021 года по 30 октября 2024 года.

В марте 2021 года Япония договорилась об экспорте военной техники в Индонезию.

Итальянская судостроительная компания Fincantieri и министерство обороны Индонезии подписали контракт на поставку восьми фрегатов.

Индонезия также согласилась купить противолодочный ракетный комплекс у Турции. Сделку подписали в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 40 489 случаев заражения коронавирусом.